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Главная » Страна » Тымчук рассказал о бандах "бомжей", грабящих огороды в "ДНР"
Ситуация на Донбассе

Тымчук рассказал о бандах "бомжей", грабящих огороды в "ДНР"

Тымчук рассказал о бандах "бомжей", грабящих огороды в "ДНР"
Дмитрий Тымчук / Фото: uacrisis.org

Асоциальные элементы силой отбирают у местных жителей собранный урожай

22.09.17 324
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Жители окрестностей Горловки, Енакиево, Макеевки, Дебальцево и ближайших сёл массово обращаются к местным "властям" и "правоохранителям" с просьбой навести порядок в предместьях, на огородно-садовых участках. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

"В частности, жалобы касаются "нашествия" бомжей и асоциальных элементов, сбившихся в банды и занимающихся грабежом, в частности, отнимая собранный урожай у местных жителей. При попытках местных жителей самостоятельно дать отпор, представители данных банд угрожают им физической расправой, отмечены и случаи применения физической силы", - написал он.

Напомним, в оккупированной Горловке количество зачисленных детей в новом учебном году в школу уменьшилось на 70%. 

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