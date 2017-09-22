Тымчук рассказал о бандах "бомжей", грабящих огороды в "ДНР"

Жители окрестностей Горловки, Енакиево, Макеевки, Дебальцево и ближайших сёл массово обращаются к местным "властям" и "правоохранителям" с просьбой навести порядок в предместьях, на огородно-садовых участках. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

"В частности, жалобы касаются "нашествия" бомжей и асоциальных элементов, сбившихся в банды и занимающихся грабежом, в частности, отнимая собранный урожай у местных жителей. При попытках местных жителей самостоятельно дать отпор, представители данных банд угрожают им физической расправой, отмечены и случаи применения физической силы", - написал он.

Напомним, в оккупированной Горловке количество зачисленных детей в новом учебном году в школу уменьшилось на 70%.