Розенко обещает осоврменивание пенсий с 1 октября, даже если Рада примет законопроект позже

Если Верховная Рада примет в целом пенсионную реформу в середине октября, правительство проведет осовременивание задним числом, с 1 октября. Соответствующее заявление сделал вице-премьер-министр Павел Розенко перед заседанием парламента, передает 112 Украина.

"Мы обещали, что с 1 октября пройдет осовременивание пенсий. Если Верховная Рада даже в середине октября это решение примет, мы проведем осовременивание с 1 октября. У нас есть все необходимые технические возможности, в пенсионный фонд может даже сделать перерасчет задним числом, поэтому выполним и собственные обещания и решение парламента", - сказал Розенко.

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Напомним, на текущей неделе Верховная Рада не успела рассмотреть законопроект о пенсионной реформе. Следующая неделя, согласно календарному плану, посвящена работе депутатов с избирателями. По этому парламентарии не смогут утвердить пенсионную реформу до 1 октября.