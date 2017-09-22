Гройсман пригрозил увольнением главе Антимонопольного комитета

Председатель Антимонопольного комитета может быть уволен за возможные признаки сговора при отмене тендера на закупку сканеров для таможни. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает РБК-Украина.

"Я буду разбираться с Антимонопольным комитетом. Если я увижу заговор, о котором сегодня говорит вся страна, что Антимонопольный комитет стал второй тендерной палатой в Украине, я буду ставить вопрос об увольнении руководителя Антимонопольного комитета и всех его прикрывателей", - заявил Гройсман.

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Глава Кабмина отметил, что на днях Антимонопольный комитет отменил тендер на закупку сканеров для таможни. По словам премьера, это было преступлением, которое прикрывает контрабанду в Украине.