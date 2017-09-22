Луценко побывал на КПВВ на Донбассе и ужаснулся

Это - унижение и людей, и Украины

Генеральный прокурор Юрий Луценко совершил рабочий визит в зону АТО и ужаснулся состоянием пункта пропуска "Майорск". Своими впечатлениями от посещения пункта пропуска генпрокурор поделился в Facebook.

"Любите Украину - призывает плакат на КПП "Майорск", а вокруг - грязь, пыль, часовые очереди, сотни людей с детьми в наспех сбитом деревяно-целлофановом ангаре-накопителе, где температура под 35. Отсутствие медицины, четыре примитивных туалета", - написал Луценко.

Он добавил, что через пять таких КПВВ линию разграничения на Донбассе за три года перешли 7 млн украинских граждан.

"Это - унижение и людей, и Украины", - резюмировал генпрокурор и пообещал в ближайшие дни сделать все, чтобы "наши люди чувствовали себя уже на первых метрах свободной украинской земли, как дома".







Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri