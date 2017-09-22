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Ситуация на Донбассе

За неделю ситуация с безопасностью в зоне АТО незначительно улучшилась, – ОБСЕ

За неделю ситуация с безопасностью в зоне АТО незначительно улучшилась, – ОБСЕ
Александр Хаг / Фото: УНИАН

До 40% всех нарушений пришлось на треугольник Ясиноватая – Авдеевка – Донецкий аэропорт

22.09.17 15
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За минувшую неделю в зоне АТО количество обстрелов снизилось на 10%. Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг, передает Интерфакс-Украина.

"Ситуация с безопасностью в зоне АТО остается нестабильной. Количество нарушений снизилось на 10% в сравнении с предыдущей неделей, однако случаи насилия имели место во всех горячих точках", – сказал он.

До 40% всех нарушений пришлось на треугольник Ясиноватая – Авдеевка – Донецкий аэропорт, на участок к востоку и юго-востоку от Мариуполя – 30%.

С начала года наблюдатели зафиксировали, что от боевых действий в Донецкой и Луганской областях погибли 68 мирных жителей, 319 получили ранения. "Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2016 года", – подчеркнул Хаг.

Он также напомнил, что с момента подписания Минских соглашений, первый пункт которых предполагает полное прекращения огня, прошло три года.

"Однако нарушения продолжаются. Стороны конфликта заявляют, что выполняют эти соглашения, но, по сути, продолжают их нарушать… и за три года уже выработалась тенденция считать, что происходящее на Донбассе – это норма", – констатировал первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине.

Напомним, 21 сентября незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов силы АТО открывали огонь. 

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