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Главная » Страна » Оккупанты приговорили крымского журналиста Семену к 2,5 года условно

Оккупанты приговорили крымского журналиста Семену к 2,5 года условно

Оккупанты приговорили крымского журналиста Семену к 2,5 года условно
Николай Семена / Фото: Радио Свобода

Николаю Семене запретили заниматься публичной деятельностью

22.09.17 10
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Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя в пятницу, 22 сентября, огласил приговор крымскому журналисту Николаю Семене. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Журналисту назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью. 

Накануне Семена выступил в суде с заключительным словом, и заявил, что если ему вынесут обвинительный приговор, это отразится на всей журналистике в России.

Прокурор 18 сентября потребовал для Семены наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.

Напомним, автор изданий Радио Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. 

Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая 2017 года призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, в частности – Николая Семены.

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