В Херсоне лифт с двумя детьми упал с 5 этажа

В этот раз все обошлось

В Херсоне полиция расследует падение лифта с двумя детьми с 5-го этажа.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Херсонской области.

По сообщению, вчера в 20:49 в Корабельное отделение полиции Херсона поступило сообщение о том, что по ул. Лавренева 22 в подъезде № 2 с 5-го этажа упал лифт, в котором находились дети.

Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, установила, что в лифте находились 15-летний и 12-летний мальчики, жители этого дома. Дети спускались вниз, когда на 5-м этаже лифт оборвался и остановился на 2-м этаже.

Была вызвана скорая медицинская помощь и произведен осмотр пострадавших, но от госпитализации они отказались.

Происшествие зарегистрировано в ЕРДР по части 1 статьи 367 "Служебная халатность". Санкция этой статьи предусматривает штраф от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на срок до 3-х лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.