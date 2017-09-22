В выходные дни в Украине будет прохладно и с дождями.
В столице в субботу ливень, температура воздуха ночью +12°, днем +20°. В воскресенье облачно с прояснениями, +12°...+19°, прогнозирует УНИАН.
Во Львове завтра без осадков, ночью +8°, днем +15°. В воскресенье ливень, +8°...+15°.
В Луцке в субботу ночью +12°, днем +19°, без осадков. В воскресенье ночью +10°, днем +16°, ожидается гроза.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +10°...+20°. В воскресенье до +17°, ливень.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +13°, днем +21°. В воскресенье +12°...+22°, возможна гроза.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье +11°...+21°, солнечно.
Прогноз на 23 сентября
Прогноз на 24 сентября
В Днепре в субботу ливень. Температура ночью +14°, днем +19°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +13°...+20°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +11°...+20°. В воскресенье +11°...+21°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +14°, днем +24°. В воскресенье без осадков, температура до +23°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье температура до +23°, пасмурно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье +10°...+24°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу дождь, температура до +8°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +3°, днем +11°.
В Моршине на Львовщине в субботу дождь, ночью +5°, днем +13°. В воскресенье ливень, ночью +8°, днем до +17°.
В Трускавце в субботу ливень, температура до +14°. В воскресенье температура днем +15°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра ливень, +11°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +8° …+15°.