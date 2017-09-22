У террористов на Донбассе взорвался склад с боеприпасами

Оккупанты списали этот инцидент на мифические обстрелы со стороны украинской армии

На оккупированной территории Донецкой области у боевиков по неосторожности взорвался склад, где они хранили боеприпасы. Об этом во время брифинга в пятницу, 22 сентября, заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.

"На базе так называемой "2-й бригады" боевиков из-за нарушения правил пожарной безопасности загорелось помещение, которое привело к детонации боеприпасов, которые хранились там в необустроенном для этого месте. Традиционно оккупанты списали этот инцидент на мифические обстрелы со стороны украинской армии", – заявил Лысенко.

Напомним, 21 сентября незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов силы АТО открывали огонь.