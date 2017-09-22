Украинцы будут отдыхать треть октября

В октябре этого года в Украине официально предусмотрено 10 выходных дней.
Об этом свидетельствует график переноса рабочих дней в 2017 году, утвержденным распоряжением Кабмина.
Итак, помимо обычных выходных дней – субботы и воскресенья, украинцы будут отдыхать 16 октября, поскольку на субботу, 14 октября, приходится государственный праздник – День защитника Украины.
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Соответственно, выходной переносится на следующий после выходного рабочий день.
Таким образом, отдыхать в Украине будут 14, 15 и 16 октября.
Напомним, Институт нацпамяти представил обновленную версию нового календаря праздников и памятных дат.