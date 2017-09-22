У Януковича конфискуют $200 миллионов

Вступило в силу решение суда о спецконфискации

Сегодня вступило в силу решение Сосновского районного суда города Черкассы относительно специальной конфискации активов экс-президента Виктора Януковича и его окружения на общую сумму $200 млн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда г. Черкассы о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов", - сказано в сообщении.

Напомним, 20 сентября Луценко анонсировал, что в ближайшие дни будет объявлено о спецконфискации $200 млн средств экс-президента Януковича и его окружения.

28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет $1,5 млрд, арестованных на счетах Януковича и его окружения.