Под Мариуполем гремят взрывы на складах с боеприпасами

В Донецкой области вблизи села Малоянисоль в пятницу, 22 сентября, прогремели взрывы на складах боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
По предварительным данным, несколько взрывов на складах, расположенных в поле, прогремели около 16:20. После взрывов практически сразу начался пожар.
Место инцидента оцепили правоохранители, а экстренные службы ликвидируют последствия взрывов.
"На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донецкой области совместно с военной прокуратурой области. Правоохранители взяли территорию в оцепление, чтобы люди не попали в огненную ловушку", - говорится в сообщении.
Напомним, у террористов на Донбассе взорвался склад с боеприпасами.