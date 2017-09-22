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Ситуация на Донбассе

Под Мариуполем гремят взрывы на складах с боеприпасами

Под Мариуполем гремят взрывы на складах с боеприпасами
Иллюстративное фото

Территория вокруг оцеплена правоохранителями

22.09.17 19
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В Донецкой области вблизи села Малоянисоль в пятницу, 22 сентября, прогремели взрывы на складах боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

По предварительным данным, несколько взрывов на складах, расположенных в поле, прогремели около 16:20. После взрывов практически сразу начался пожар.

Место инцидента оцепили правоохранители, а экстренные службы ликвидируют последствия взрывов.

"На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донецкой области совместно с военной прокуратурой области. Правоохранители взяли территорию в оцепление, чтобы люди не попали в огненную ловушку", - говорится в сообщении.

Напомним, у террористов на Донбассе взорвался склад с боеприпасами.

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