Гройсман хочет ограничить воздушное пространство на востоке страны

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил рассмотреть возможность ограничения полетов на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
"Гройсман поручил руководителю Министерства инфраструктуры Владимиру Омеляну и Госавиаслужбе совместно с другими органами власти рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов воздушных судов", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отмечают, что ограничения коснутся нескольких аэропортов восточного региона Украины."Прошу безотлагательно предоставить EASA и Кабмину обоснованное предложение по обеспечению необходимых условий осуществления полетов в указанные аэропорты", - написано в поручении.
Напомним, Гройсман предлагает сделать из "Гостомеля" базу для лоукостеров.