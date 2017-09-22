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Главная » Страна » Минздрав требует профессионального гендерного равенства в Украине

Минздрав требует профессионального гендерного равенства в Украине

Минздрав требует профессионального гендерного равенства в Украине
Иллюстративное фото

В ведомстве предлагают пересмотреть приказ о 450 профессиях, запрещенных для женщин

22.09.17 317
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Министерство здравоохранения провело совещание, на котором обсуждалась отмена приказа, который содержит перечень из более чем 450 профессий, запрещенных для женщин.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"Какой мы хотим видеть нашу страну - страной ограничений или страной возможностей? Если Украина действительно стремится быть европейским государством, она должна прекратить делить работу на "женскую" и "мужскую". Каждый имеет право быть тем, кем хочет и раскрывать свой потенциал в той профессии, какая ему по душе", - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Минздрав считает, что перечень противоречит требованиям законодательства ЕС и международным обязательствам Украины по вопросам гендерной политикии Конституции.

В ведомстве отметили, что Минсоцполитики и Министерство энергетики и угольной промышленности уже согласовали инициативу Минздрава.

Напомним, Супрун рассказала о стоимости первичных медицинских услуг после реформы.

 

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