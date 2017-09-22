Взятку Холодницкому пыталась дать судьи Подберезный и Овчаренко

Высший совет юстиции разрешил арестовать председателя Кировского райсуда Днипра Геннадия Подберезного, за попытку дать взятку главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому 21 сентября.

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Аналогичное решение было принято в отношении его подчиненной – судьи этого же суда Наталии Овчаренко. Однако ее уволили по решению ВСЮ еще 22 августа (также по делу о коррупции). Ее задержали при получении взятки еще в апреле.

Напомним, двое судей пришли к Холодницкому 21 сентября с целью дать взятку за развал первого дела о коррупции, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины в отношении женщины-судьи. В этот раз судей задержали сотрудники Генеральной прокуратуры. Злоумышленников задержали после передачи первой части неправомерной выгоды в размере $50 тысяч (всего судьи предлагали $300 тысяч).