В зоне АТО ранен украинский военный

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 27 раз нарушили перемирие

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой силами АТО.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 27 раз нарушили перемирие. Украинские военные 19 раз жестко отвечали врагу из оружия, не запрещенного мирными договоренностями.

В результате боевых действий один наш защитник получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

После 18 часов противник продолжил обстрелы украинских позиций на Приморском и Донецком направлениях.

Так, вечером и ночью боевики трижды били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и Каменки. Из этого же оружия дважды российские наемники открывали огонь в окрестностях Зайцево и Невельского. Также под обстрелами врага оказались наши опорные пункты вблизи шахты Бутовка и Песков.

На Приморском направлении оккупанты применяли автоматические гранатометы у Водяного, а пулеметы - неподалеку Гнутово. Кроме того, под пулеметный огонь боевиков попали укрепления сил АТО на подступах к Талаковке и Павлополю.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

