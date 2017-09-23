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Главная » Страна » 33 тысячи хасидов из 16 стран отметили иудейский новый год в Умани

33 тысячи хасидов из 16 стран отметили иудейский новый год в Умани

33 тысячи хасидов из 16 стран отметили иудейский новый год в Умани
Хасиды в Умани / Фото: timer.od.ua

Празднования завершаются

23.09.17 139
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Мероприятия по случаю празднования иудейского нового года в Умани Черкасской области посетили более 33 тыс. паломников-хасидов из 16 стран.

По сообщению Сектора коммуникации полиции Черкасской области, ежегодные мероприятия, которые проходили в Умани с 20 сентября на могиле цадика Нахмана по случаю празднования Рош ха-Шана – нового года по иудейскому календарю, завершаются.

В этом году на празднование Рош ха-Шана в Умань приехали более 33 тыс. паломников-хасидов из 16-ти стран мира.

Все время в течение проведения культовых мероприятий и до момента отъезда гостей правопорядок и безопасность граждан иностранных государств обеспечивают сотрудники сводного отряда полиции.

В целом к обеспечению общественной безопасности и порядка и безопасности дорожного движения в Умани во время празднования Рош ха-Шана привлекались более 500 украинских полицейских и 17 сотрудников полиции Израиля из подразделения "ЯСАМ".

Правоохранители работают в местах проведения культовых мероприятий в круглосуточном режиме.

Напомним, ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь на еврейском кладбище похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810 гг.) - основатель Брацлавского (Бреславского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.

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