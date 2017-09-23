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Ситуация в Крыму

Видео Европа сказала свое слово в деле Семены

<span class="label red">Видео</span> Европа сказала свое слово в деле Семены
Николай Семена / Фото: Радио Свобода

В ЕС и ОБСЕ прокомментировали осуждение оккупантами крымского журналиста

23.09.17 300
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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Российскую Федерацию отменить все обвинения против украинского журналиста Николая Семены.

Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, размещенном на сайте организации.

В частности, он осудил судебный запрет для Семены вести публичную деятельность.

"Я рад, что Семена был освобожден из-под домашнего ареста, но тот факт, что его признали виновным и запретили участвовать в любой публичной деятельности, иметь негативное влияние на журналистов и свободу слова", - заявил Дезир.

Он отметил, что все обвинения против Семены нужно снять, потому что они нарушают принципы ОБСЕ по свободе выражения мнения и свободы СМИ.

"Семена должен иметь возможность свободно путешествовать", - добавил Дезир.

В Европейском Союзе также отреагировали на осуждение оккупантами Николая Семены.

В ЕС считают явным нарушением свободы выражения мнения и СМИ осуждение крымского журналиста, автора Радио Свобода и проекта Крым.Реалии Николая Семены к 2,5 годам лишения свободы условно.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнего действия Майи Косьянчич, размещенном на сайте Представительства ЕС в Украине.

"Сегодня журналиста Николая Семену приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно. Приговор предусматривает запрет журналистской деятельности. Это, несомненно, является нарушением свободы мнения и свободы СМИ. Это еще один пример ухудшения ситуации с правами человека на Крымском полуострове после его незаконной аннексии Россией", - подчеркнула Косьянчич.

"Семену осудили за его журналистскую деятельность по статье 280.1 Уголовного кодекса России - "публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность России". Российские власти используют статью против тех, кто не признает незаконную аннексию Крымского полуострова. Европейский Союз также не признает незаконную аннексию Крыма и продолжает ее осуждать как нарушение международного права. Европейский Союз и в дальнейшем поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркивается в заявлении.

"Европейский Союз призывает немедленно снять с Семены все обвинения, а также немедленно освободить всех, кого посадили с нарушением норм международного права", - подытожила Косьянчич.

Напомним, 22 сентября так называемый "железнодорожный суд Симферополя" осудил крымского журналиста Семену к 2,5 годам лишения свободы условно.

Российские власти обвиняют его в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.

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