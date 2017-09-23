По факту пожара на складе боеприпасов под Мариуполем открыто уголовное дело

По факту пожара на складе боеприпасов в Донецкой области открыто уголовное производство.
Предварительная квалификация дела - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" (ст. 194 Уголовного кодекса Украины).
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством военной прокуратуры области.
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Напомним, 22 сентября около 16:20 на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль Донецкой области прогремели взрывы.
Взрывам предшествовало горение травы на территории склада боеприпасов ВСУ. По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Было эвакуировано 30 человек из ближайших жилых домов.