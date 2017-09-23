Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » По факту пожара на складе боеприпасов под Мариуполем открыто уголовное дело
Взрывы складов оружия под Мариуполем

По факту пожара на складе боеприпасов под Мариуполем открыто уголовное дело

По факту пожара на складе боеприпасов под Мариуполем открыто уголовное дело
Иллюстративное фото

На сей раз все обошлось

23.09.17 10
000

По факту пожара на складе боеприпасов в Донецкой области открыто уголовное производство.

Предварительная квалификация дела - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" (ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством военной прокуратуры области.

Напомним, 22 сентября около 16:20 на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль Донецкой области прогремели взрывы.

Взрывам предшествовало горение травы на территории склада боеприпасов ВСУ. По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Было эвакуировано 30 человек из ближайших жилых домов.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Под Мариуполем гремят взрывы на складах с боеприпасами (обновляется)Взрыв в метро Лондона мог иметь гораздо худшие последствияВ Киеве на крыше многоэтажного дома произошел взрыв

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 9043
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5706
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 11974
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 5817
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 5309
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 5999
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4905
  8. Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро 2180
  9. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 3916
  10. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 6620
  1. На памятнике Калашникову обнаружили автомат Третьего рейха 2067 / 2428
  2. Внешность предполагаемой Марии Магдалины восстановлена 1902 / 3013
  3. Гройсман поручил разобраться с запретом на авиаперелеты 1437 / 1881
  4. С царём в голове. Почему Россия давно больна мракобесием, и эта болезнь прогрессирует 1375 / 1600
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1297 / 38453
  6. В НБУ заговорили о рисках роста цен 1250 / 1408
  7. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 1131 / 1640
  8. Сегодня в Раду пришло всего 30 депутатов 1097 / 1358
  9. На Житомирщине выпал гигантский град 1006 / 1136
  10. Активисты бьют тревогу: Днепр мелеет 973 / 1111
  1. С царём в голове. Почему Россия давно больна мракобесием, и эта болезнь прогрессирует 17 / 1600
  2. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 13 / 1640
  3. Сегодня в Раду пришло всего 30 депутатов 7 / 1358
  4. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 7 / 28246
  5. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 6 / 817
  6. На памятнике Калашникову обнаружили автомат Третьего рейха 6 / 2428
  7. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 6 / 1211
  8. Без завершения реформ Украина утратит государственность, - Порошенко 5 / 112
  9. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 5 / 6620
  10. Гройсман поручил разобраться с запретом на авиаперелеты 5 / 1881
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.