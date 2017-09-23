Волкер: После введения миротворцев можно рассчитывать на уход российских войск из Донбасса

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер убежден, что с введением миротворческой миссии ООН можно рассчитывать на уход российских войск из Донбасса.

Об этом он заявил в интервью газете "Зеркало недели".

"В 2015 году я оценивал то, что случилось с Минским соглашениями. Они попали в заколдованный круг: политические и вопросы безопасности цеплялись друг за друга, и реализация договоренностей была невозможна", - сказал Волкер.

"Тогда действительно создалась ситуация, которая фактически обусловливала территориальное деление Украины под международным наблюдением, без какой-либо перспективы выбраться из тупика", - добавил дипломат.

"С Минскими соглашениями, если внимательно прочитать их до самого конца, собственно говоря, все хорошо. Проблема в том, что на практике добраться до конца очень сложно. Долгое время все ходили по замкнутому кругу, о котором я только что говорил. В итоге, почти три года ничего не происходило", - заявил посол.

"Приняв предложение заняться этой проблематикой, я поставил себе цель поднять эту дискуссию на другой уровень. Если мы сможем предложить другой способ обеспечения безопасности, в частности, с помощью миротворцев, тогда можно рассчитывать, что российские войска уйдут. Итак, появятся пространство и время для осуществления необходимых политических шагов. А это, в свою очередь, позволит дойти до конца Минских соглашений", - считает Волкер.

"Если бы еще в феврале-марте вы спросили любого - американцев, французов, немцев, в чем заключаются цели переговорного процесса, то вы бы получили ответ: прекращение огня, завершение боевых действий. Для меня такие цели не представляются адекватными, поскольку это не цели - это шаги в направлении достижения цели. А конечная цель - это восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, обеспечение безопасности для всех украинских граждан. Если сфокусироваться именно на этом как цели, то открывается гораздо более широкое поле для поиска возможностей. В таком контексте Минские соглашения - инструмент, пусть и очень несовершенный, для достижения цели", - подчеркнул Волкер.

Кроме того, по его словам, Минские договоренности позволяют делать две полезные вещи: "Во-первых, они сохраняют действие санкций до тех пор, пока соглашения не будут выполнены. Во-вторых, они помогают европейцам играть важную роль в процессе урегулирования".

В то же время, как отмечает спецпредставитель США, голосование за Резолюцию (о введении миротворцев на Донбасс – ред.) в Совете Безопасности ООН лишено смысла, если Россия не будет готова отдать за нее свой голос.

"Успех возможен лишь тогда, когда необходимые решения правильно сформулированы, а стороны готовы эти решения поддержать. Резолюция - механизм, он работает, если позиции согласованы", - подытожил Волкер.

Напомним, ранее Волкер озвучил видение США миротворческой миссии в Донбассе.