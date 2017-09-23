Волкер: России "станет хуже" в случае отказа урегулировать конфликт на Донбассе

Спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что США могут гарантировать президенту РФ Владимиру Путину то, что России "станет хуже" в случае отказа урегулировать конфликт на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью ZN.UA.

По его мнению, важно, чтобы Германия и Франция оставались ведущими участниками переговорного процесса. Однако, из его слов следует, что США не собираются непосредственно участвовать в "нормандском формате".

"Это удобно. Берлин и Париж используют свои возможности в рамках Минского процесса, чтобы обсуждать конкретные детали: где должна проходить линия прекращения огня; как, когда и куда отводить тяжелое вооружение; как противодействовать обострению в конкретных горячих точках и т.д.", - отметил Волкер.

"Это, безусловно, важные вещи. Но в решении этих вопросов непосредственное участие США, думаю, не добавило бы ничего. В чем роль Соединенных Штатов была бы полезной? В том, чтобы сфокусировать видение Владимира Путина на стратегическом измерении проблемы. Чтобы он сосредоточился на решении того, хочет ли он выйти из этого тупика или нет", - пояснил посол.

"США могут сказать Путину: если хотите - мы можем помочь, если не хотите - мы можем гарантировать, что вам станет хуже", - подытожил Волкер.

Напомним, Курт Волкер убежден, что с введением миротворческой миссии ООН можно рассчитывать на уход российских войск из Донбасса.