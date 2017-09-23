Террористы обстреляли жилые кварталы Зайцево и Гранитного

В этот раз обошлось без жертв

22 сентября около 21:30 во время обстрела боевиками позиций подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Зайцево-Северное под огонь противника попали жилые кварталы.

Об этом говорится в сообщении Украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В результате обстрела НВФ ОРДО из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия повреждена крыша жилого дома по улице Майорская, 27. Никто из местных жителей не пострадал.

Кроме этого, с 21:30 до 21:50 во время обстрелов со стороны НВФ ОРДО позиций сил АТО в районе населенного пункта Гранитное (Мариупольское направление) под огонь попали жилые кварталы указанного населенного пункта.

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В результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов НВФ ОРДО от зажигательного боеприпаса загорелся жилой дом по улице Куинджи, 18. Пожар удалось локализовать силами местных жителей. К счастью, никто из гражданского населения не пострадал.

"НВФ ОРДО, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса. Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что НВФ ОРДО в очередной раз нарушили "школьное" перемирие, продемонстрировали нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное нарушение и невыполнение Минских договоренностей и осуждает действия НВФ ОРДО относительно обстрелов населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения", – отметили в СЦКК.

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