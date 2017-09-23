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Ситуация на Донбассе

Волкер: Сурков - архитектор событий на Донбассе

Волкер: Сурков - архитектор событий на Донбассе
Владислав Сурков / Фото: yuga.ru

Постоянные контакты Суркова с Путиным являются фактором, способным помочь в переговорах

23.09.17 1321
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Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что советник президента РФ Владислав Сурков является "архитектором" событий на Донбассе.

В интервью "Зеркалу недели", говоря о роли Суркова в урегулировании конфликта на востоке Украины, Волкер отметил, что его участие способно помочь в переговорах.

"Мне Сурков показался очень умным и очень продвинутым ... он производит впечатление человека, хорошо подготовленного технически и технологически. Он активный деятель с хорошими связями. Все это, а также постоянные контакты с Путиным являются факторами, способными помочь в переговорах. Потому что я не имею возможности непосредственно убедить президента Путина ... Но Сурков, который знает Путина, регулярно контактирует с ним, возможно, способен донести до него определенные мысли", - отметил Волкер.

Он добавил, что в отличие от Суркова, который общается с Путиным, не имеет возможности постоянно напрямую общаться с президентом США Дональдом Трампом.

"Но учитывая то, как структурирована американская система власти, у меня позиция эквивалентна позиции Суркова. Ну разве что я не являюсь архитектором того, что происходит на Донбассе", - добавил Курт Волкер.

Напомним, Волкер заявляет, что США могут гарантировать президенту РФ Владимиру Путину то, что России "станет хуже" в случае отказа урегулировать конфликт на Донбассе.

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