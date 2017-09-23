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Ситуация на Донбассе

В зоне АТО погиб украинский военный

В зоне АТО погиб украинский военный
markmallett.com

С начала суток враг дважды обстреливал наших защитников

23.09.17 51
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С полуночи в зоне проведения антитеррористической операции оккупанты только дважды обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины, но при этом погиб украинский военный.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

"Так, около 4 утра враг открыл огонь из стрелкового оружия вблизи Новоалександровки, что на Луганском направлении. Наши военные симметрично ответили врагу. В результате этого противостояния получил смертельное пулевое ранение один украинский воин", - сообщили в штабе.

Кроме того, на Мариупольском направлении почти в 13.00 оккупанты применяли крупнокалиберный пулемет. Военнослужащие сил АТО огнем в ответ жестко заставили врага придерживаться режима тишины.

Напомним, террористы обстреляли жилые кварталы Зайцево и Гранитного.

 

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