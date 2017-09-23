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Главная » Страна » Видео В сети появилось видео с места гибели украинской семьи в авиакатастрофе в Греции

Видео В сети появилось видео с места гибели украинской семьи в авиакатастрофе в Греции

<span class="label red">Видео</span> В сети появилось видео с места гибели украинской семьи в авиакатастрофе в Греции
Фото: amna.gr

Самолет летел из Александруполиса в Румынию

23.09.17 108
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В сети появилось видео с места в Греции, где накануне при крушении одномоторного самолета погибли муж с женой из Украины.

Соответствующее видео обнародовал греческий телеканал ENA Channel, передают мировые СМИ.

Украинский консул сообщил, что погибшие - жители Ровенской области. По его словам, установлена связь с сыном погибших, начата процедура репатриации тел в Украину.

Напомним, вчера в Греции в авиакатастрофе погибли двое граждан Украины. Частный самолет вылетел из аэропорта города Александруполис и направлялся в Румынию.

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