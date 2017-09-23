В сети появилось видео с места в Греции, где накануне при крушении одномоторного самолета погибли муж с женой из Украины.
Соответствующее видео обнародовал греческий телеканал ENA Channel, передают мировые СМИ.
Украинский консул сообщил, что погибшие - жители Ровенской области. По его словам, установлена связь с сыном погибших, начата процедура репатриации тел в Украину.
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Напомним, вчера в Греции в авиакатастрофе погибли двое граждан Украины. Частный самолет вылетел из аэропорта города Александруполис и направлялся в Румынию.