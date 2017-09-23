В воскресенье Украину накроют дожди и грозы

В столице тоже будет дождь

В воскресенье, 24 сентября, на большей части территории Украины ожидается дождь, местами грозы. Лишь на востоке страны будет облачная погода с прояснениями. Однако дожди будут идти в ночь на воскресенье.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в большинстве областей дождь, местами грозы. В западной части и северных областях температура ночью +8...+13 градусов, днем – +14...+19 градусов.

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Значительно теплее будет в южных и восточных областях. Здесь синоптики прогнозируют до +20...+25 градусов днем.

В столице днем ожидается до +18 градусов. Однако в целом будет дождливая погода.