Террористы распространяют фальсификации о работе украинских силовиков на Донбассе

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) опровергает обвинения террористов "ЛНР" в нарушении регламента работы КПВВ "Майорск" с украинской стороны.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что СМИ ОРЛО распространяют фальсификации относительно обстрелов НВФ ОРЛО, которые угрожают жизни гражданского населения в районах КПВВ, расположенных на территории, подконтрольной правительству Украины", - сказано в сообщении.

Так, 21 сентября уполномоченный представитель ОРЛО на минских переговорах Владислав Дейнего и главный спикер НВФ ОРЛО Андрей Марочко, находясь в районе Станицы Луганской, посетили местное КПВВ и заявили, что украинские силовики на контрольном пункте намеренно создают условия для скопления людей, чтобы создать затор при прохождения паспортного контроля на стороне КПВВ со стороны оккупированной территории.

По словам Марочко, что таким образом украинские силовики готовят условия для заброски на территорию ОРЛО так называемых агентов спецслужб.

В СЦКК отметили, что все обвинения главарей незаконных вооруженных формирований в нарушении регламента работы КПВВ "Майорск" с украинской стороны не имеют под собой никакого логического обоснования. А подконтрольные ОРЛО СМИ выражают заданное "возмущение" действиями украинских силовиков.

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"Хорошо зная, что с украинской стороны КПВВ работает до 18.30, пропуск в вечернее время со стороны не подконтрольной правительству Украины территории по подготовленному сценарию в "серую" зону КПВВ большого количества гражданских лиц и автомобилей является заранее спланированной провокацией", - подчеркнули в СЦКК.

"Использование НВФ ОРЛО гражданских лиц преследует определенную цель: во-первых, создать условия для обвинений украинской стороны, и, прежде всего, Госпогранслужбы. Во-вторых, после того, как люди окажутся в "серой" зоне, начать обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районах, расположенных вблизи КПВВ "Майорск". И, в-третьих, обвинить в обстрелах подразделения ВС Украины, а гражданским лицам, которые вынуждены будут вернуться обратно на территорию ОРЛО, показать, что они не имели возможности пересечь границу по вине украинской стороны", - отметили в СЦКК.

В центре подчеркнули, что такими действиями НВФ ОРДО и ОРЛО в очередной раз демонстрируют откровенное пренебрежение минскими договоренностям, желание дискредитировать Вооруженные силы Украины накануне и во время заседаний Трехсторонней контактной группы и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомним, 21 сентября в штабе АТО сообщили, что боевики обстреляли гражданских лиц на КПВВ "Майорск".

"Зная, что КПВВ "Майорск" завершает работу по пропуску граждан в 18.30, боевики в очередной раз совершили провокацию, выпустив около 20 машин с гражданскими лицами за пределы своего пункта пропуска. Следовательно, люди, которые пытались въехать на подконтрольную Украине территорию, стали заложниками ситуации. В то же время, боевики открыли огонь по нашим позициям. Гражданские лица, среди которых были старики и женщины с детьми, оказались на линии огня и были вынуждены бежать и искать убежища на позициях украинских военных", - сообщили в штаб.

Об этой провокации немедленно проинформировали СЦКК и наблюдательную миссию ООН. Но, несмотря на то, что боевики сообщили о соблюдении режима тишины вблизи КПВВ "Майорск", уже через пять минут со стороны противника снова начался обстрел.

Украинские военные эвакуировали гражданских лиц в более безопасное место и в течение ночи обеспечили их охрану.

