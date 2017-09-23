Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Террористы распространяют фальсификации о работе украинских силовиков на Донбассе
Ситуация на Донбассе

Террористы распространяют фальсификации о работе украинских силовиков на Донбассе

Террористы распространяют фальсификации о работе украинских силовиков на Донбассе
Боевики ДНР / Фото: РИА "Новости"

Тем самым бандиты прикрывают свою коварную агрессию против украинцев

23.09.17 86
000

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) опровергает обвинения террористов "ЛНР" в нарушении регламента работы КПВВ "Майорск" с украинской стороны.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что СМИ ОРЛО распространяют фальсификации относительно обстрелов НВФ ОРЛО, которые угрожают жизни гражданского населения в районах КПВВ, расположенных на территории, подконтрольной правительству Украины", - сказано в сообщении.

Так, 21 сентября уполномоченный представитель ОРЛО на минских переговорах Владислав Дейнего и главный спикер НВФ ОРЛО Андрей Марочко, находясь в районе Станицы Луганской, посетили местное КПВВ и заявили, что украинские силовики на контрольном пункте намеренно создают условия для скопления людей, чтобы создать затор при прохождения паспортного контроля на стороне КПВВ со стороны оккупированной территории.

По словам Марочко, что таким образом украинские силовики готовят условия для заброски на территорию ОРЛО так называемых агентов спецслужб.

В СЦКК отметили, что все обвинения главарей незаконных вооруженных формирований в нарушении регламента работы КПВВ "Майорск" с украинской стороны не имеют под собой никакого логического обоснования. А подконтрольные ОРЛО СМИ выражают заданное "возмущение" действиями украинских силовиков.

"Хорошо зная, что с украинской стороны КПВВ работает до 18.30, пропуск в вечернее время со стороны не подконтрольной правительству Украины территории по подготовленному сценарию в "серую" зону КПВВ большого количества гражданских лиц и автомобилей является заранее спланированной провокацией", - подчеркнули в СЦКК.

"Использование НВФ ОРЛО гражданских лиц преследует определенную цель: во-первых, создать условия для обвинений украинской стороны, и, прежде всего, Госпогранслужбы. Во-вторых, после того, как люди окажутся в "серой" зоне, начать обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районах, расположенных вблизи КПВВ "Майорск". И, в-третьих, обвинить в обстрелах подразделения ВС Украины, а гражданским лицам, которые вынуждены будут вернуться обратно на территорию ОРЛО, показать, что они не имели возможности пересечь границу по вине украинской стороны", - отметили в СЦКК.

В центре подчеркнули, что такими действиями НВФ ОРДО и ОРЛО в очередной раз демонстрируют откровенное пренебрежение минскими договоренностям, желание дискредитировать Вооруженные силы Украины накануне и во время заседаний Трехсторонней контактной группы и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомним, 21 сентября в штабе АТО сообщили, что боевики обстреляли гражданских лиц на КПВВ "Майорск".

"Зная, что КПВВ "Майорск" завершает работу по пропуску граждан в 18.30, боевики в очередной раз совершили провокацию, выпустив около 20 машин с гражданскими лицами за пределы своего пункта пропуска. Следовательно, люди, которые пытались въехать на подконтрольную Украине территорию, стали заложниками ситуации. В то же время, боевики открыли огонь по нашим позициям. Гражданские лица, среди которых были старики и женщины с детьми, оказались на линии огня и были вынуждены бежать и искать убежища на позициях украинских военных", - сообщили в штаб.

Об этой провокации немедленно проинформировали СЦКК и наблюдательную миссию ООН. Но, несмотря на то, что боевики сообщили о соблюдении режима тишины вблизи КПВВ "Майорск", уже через пять минут со стороны противника снова начался обстрел.

Украинские военные эвакуировали гражданских лиц в более безопасное место и в течение ночи обеспечили их охрану.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Волкер: Сурков - архитектор событий на ДонбассеВ зоне АТО погиб украинский военныйТеррористы обстреляли жилые кварталы Зайцево и Гранитного

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 9278
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5757
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 12335
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 5907
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 5387
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 6105
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4951
  8. Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро 2228
  9. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 4010
  10. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 6819
  1. Кабмин планирует сократить почти 8 тысяч чиновников 4269 / 5946
  2. На памятнике Калашникову обнаружили автомат Третьего рейха 2225 / 2507
  3. Внешность предполагаемой Марии Магдалины восстановлена 1987 / 3085
  4. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 1958 / 2182
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1910 / 39180
  6. Гройсман поручил разобраться с запретом на авиаперелеты 1793 / 2029
  7. С царём в голове. Почему Россия давно больна мракобесием, и эта болезнь прогрессирует 1587 / 1733
  8. Сегодня в Раду пришло всего 30 депутатов 1483 / 1688
  9. Сенцова отправили по этапу из колонии в Якутии, - адвокат 1392 / 1686
  10. Под Москвой едва не разбился Airbus A380 1322 / 1636
  1. Кабмин планирует сократить почти 8 тысяч чиновников 20 / 5946
  2. С царём в голове. Почему Россия давно больна мракобесием, и эта болезнь прогрессирует 17 / 1733
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 14 / 2182
  4. Сегодня в Раду пришло всего 30 депутатов 8 / 1688
  5. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 7 / 28532
  6. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 7 / 6819
  7. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 7 / 1075
  8. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 6 / 1264
  9. Сенцова отправили по этапу из колонии в Якутии, - адвокат 6 / 1686
  10. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 6 / 1333
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.