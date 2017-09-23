В Киеве возле станции метро "Лесная" произошло массовое ДТП

В Киеве на Броварском проспекте, возле станции метро "Лесная" в направлении центра, произошло ДТП, в результате которого столкнулись 6 автомобилей, один человек пострадал.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Предварительно, водитель автомобиля КамАЗ спровоцировал ДТП, в котором столкнулись пять автомобилей и был поврежден кофейный МАФ. Есть пострадавшие. На месте работают три скорых помощи и патрульная полиця", - говорится в сообщении.

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В Сети сообщают, что в результате ДТП разбиты 6 автомобилей. Парень-пешеход госпитализирован в реанимацию.

