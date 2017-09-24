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Видео Трюдо заговорил по-украински

<span class="label red">Видео</span> Трюдо заговорил по-украински
Петр Порошенко и Джастин Трюдо / Фото из открытых источников

Украинского президента в Канаде встречали ну очень радушно

24.09.17 24
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Президент Украины Петр Порошенко находится в Канаде, где встречается с высшим руководством страны.

Во время встречи премьер-министр Канады Джастин Трюдо заговорил по-украински, произнеся фразу "Слава Украине!".

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Это не протокольные рукопожатия. Не просто очередные переговоры. Чего стоит "Слава Украине !" в исполнении премьера Трюдо", - говорится в его сообщении.

Ранее Порошенко на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в пятницу в Торонто заявил, что Украина готова работать с Канадой в вопросе безвизового режима для своих граждан.

Напомним, в Канаде появится новое генконсульство Украины.

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