На Киевщине в руках военного взорвалась граната: один человек погиб, трое получили ранения

В Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой от взрыва один военный погиб и еще трое мужчин получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

"23 сентября, около 23.20 часов, возле одного из магазинов в селе Ворзель Ирпеньского района, отдыхала компания молодых людей. Среди них были военнослужащие, находившиеся вне службы в форменной одежде с гранатой. В результате неосторожного обращения со взрывным предметом, один из военных погиб", - добавила пресс-служба полиции.

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Еще трех мужчин, двое из которых военнослужащие, госпитализировали с различными телесными повреждениями.

Напомним, 21 сентября в Киеве сегодня на крыше девятиэтажки во время проведения ремонтных работ произошел взрыв газового баллона, были травмированы двое рабочих.