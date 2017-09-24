38 человек во Львове отравились копченой рыбой

Копченой рыбой во Львове отравились 38 человек, из который – 5 детей. Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Первые 10 человек с признаками острого пищевого отравления поступили в медучреждения Львова вчера, 23 сентября.

Все они принимали в пищу скумбрию горячего копчения, купленную в одном из киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.

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По указанному факту полиция открыла уголовное производство по признакам части 1 стати 325 УК Украины (нарушение правил борьбы с эпидемиями).