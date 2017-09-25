В зоне АТО двое наших бойцов получили ранения

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили перемирие. Во время 18 обстрелов, когда возникала угроза жизни наших военных, силы АТО отрывали огонь. В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Наибольшая активность боевиков была на приморском направлении. В конце суток захватчики дважды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по укреплениям украинской армии у Водяного и Гнутово.

На донецком направлении с этой же оружия оккупанты дважды открывали огонь на подступах к Светлодарску. А в районе Авдеевки и шахты Бутовка работали враждебные крупнокалиберные пулеметы.

По уточненным данным, на Луганском направлении около 17 часов боевики начали обстрел из гранатомета и стрелкового оружия опорного пункта сил АТО у Новозвановка. Наши военные жестко ответили врагу. К сожалению, в результате этого противостояния получил ранения один украинский защитник. Пострадавшего сразу госпитализировали. Сейчас состояние его здоровья - удовлетворительное. Кроме того, на этом же направлении боевики применяли гранатометы неподалеку Крымского, Донца и Валуйского.