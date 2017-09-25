Венгерский министр хочет обсудить с Гриневич закон об образовании

Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог попросил о личной встрече с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич в связи с принятием в Украине нового закона об образовании. Об этом пишет Радио Свобода

В официальном письме к главе МОН Балог отмечает, что закон об образовании и особенно его языковая статья об образовании национальных меньшинств вызвала беспокойство нескольких правительств соседних стран, включая венгерское.

По мнению Балога, встреча даст возможность "обсудить некоторые опасения, возникающие у венгерских властей относительно нового украинского закона", а получив информацию украинской стороны, министр надеется ознакомиться с тем, каковы истинные причины и цели принятия нового закона об образовании в Украине.

25 сентября Балог примет участие в открытии учебного года в Институте имени Ференца Ракоци II в городе Берегово на Закарпатье, куда также пригласили и главу МОН Украины Лилию Гриневич.

Также на Закарпатье с рабочим визитом планирует побывать спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер.

Напомним, 5 сентября Верховная рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский.

Закон раскритиковали Румыния, Польша, Болгария, Молдова, Россия, а особенно остро – Венгрия.