Саперы обезвредили 1,5 тыс. боеприпасов после пожара на складе под Мариуполем

В селе Новоянисоль Донецкой области и на территории вблизи склада боеприпасов Минобороны, где 22 сентября произошел пожар, пиротехники изъяли почти 1,5 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 23-24 сентября пиротехническими расчетами ГСЧС очищено от взрывоопасных предметов село Новоянисоль и прилегающую к складу территорию площадью 36 га, изъято 1459 взрывоопасных предметов. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 90 человек и 33 единицы техники. На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с заместителем председателя Донецкой военно-гражданской администрации и оперативная группа ГУ ГСЧС в Донецкой области.

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Напомним, 22 сентября около 16:20 на складах боеприпасов в районе села Новоянисоль Донецкой области прогремели взрывы.

Взрывам предшествовало горение травы на территории склада боеприпасов ВСУ. По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Было эвакуировано 30 человек из ближайших жилых домов.