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Главная » Страна » Саперы обезвредили 1,5 тыс. боеприпасов после пожара на складе под Мариуполем
Взрывы складов оружия под Мариуполем

Саперы обезвредили 1,5 тыс. боеприпасов после пожара на складе под Мариуполем

Саперы обезвредили 1,5 тыс. боеприпасов после пожара на складе под Мариуполем
Фото: facebook.com/zhebrivskyi

Пиротехники обследовали 36 гектаров

25.09.17 19
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В селе Новоянисоль Донецкой области и на территории вблизи склада боеприпасов Минобороны, где 22 сентября произошел пожар, пиротехники изъяли почти 1,5 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 23-24 сентября пиротехническими расчетами ГСЧС очищено от взрывоопасных предметов село Новоянисоль и прилегающую к складу территорию площадью 36 га, изъято 1459 взрывоопасных предметов. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 90 человек и 33 единицы техники. На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с заместителем председателя Донецкой военно-гражданской администрации и оперативная группа ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Напомним, 22 сентября около 16:20 на складах боеприпасов в районе села Новоянисоль Донецкой области прогремели взрывы.

Взрывам предшествовало горение травы на территории склада боеприпасов ВСУ. По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Было эвакуировано 30 человек из ближайших жилых домов.

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