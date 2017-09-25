Массовое отравление во Львове: в больнице оказались 52 человека

Количество госпитализированных в результате отравления копченой рыбой во Львове увеличилось до 52 человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

"В 18:15 22 сентября во Львовский областной центр ЭМП МК поступило сообщение о том, что во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу были госпитализированы 6 человек (взрослых) с диагнозом "Острая кишечная инфекция". В течение 23 и 24 сентября в лечебные учреждения продолжили обращаться раждане. Все они употребляли в пищу рыбу горячего копчения, которую приобрели 21 сентября в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" в городе Львове", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 6:00 25 сентября всего пострадали 56 человек, из них госпитализированы 52 человека (в том числе 6 детей), 4 человека находятся на амбулаторном лечении.

Состояние 14-ти госпитализированных оценивается как близкое к тяжелому, остальные пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести.