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Новости компаний От родительского дома — до собственного жилья с уникальным интерьером: дизайн-бюро Виктории Файнблат осуществляет мечты

<span class="label">Новости компаний</span> От родительского дома — до собственного жилья с уникальным интерьером: дизайн-бюро Виктории Файнблат осуществляет мечты

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27.09.17 71
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Дом для каждого из нас — место, куда мы возвращаемся, будь то очень тяжелый или очень радостный день. В детстве мы возвращаемся после школы к родителям, где нас ждет вкусный горячий мамин обед и папины советы по учебе. У нас наверняка есть любимый диван, на котором мы за обедом смотрим любимые мультфильмы или сериалы. У нас есть любимый комод у кровати, где мы храним что-то по-детски секретное, чего нельзя видеть родителям. Здесь всегда тепло. Потом годы университета. Съемная квартирка или комната в общежитии. За это время оно становится родным и привычным, но о каком-нибудь шкафчике из Икеи или огромной двуспальной кровати мы все еще только мечтаем. Да и мамиными пирогами здесь тоже не пахнет. Потом съемная квартирка появляется с чуть более лучшим ремонтом. Мы уже можем себе позволить купить хорошую кровать, удобную бытовую технику и дорогое зеркало в коридор. И пироги печь можем сами, когда ресторанная еда приедается. Мысли о собственном доме или квартире становятся все более четкими, прозрачными, детальными. Мы уже рисуем в голове образ идеальной ванной комнаты и спальни, понимаем важность хорошего освещения и электрики. Мы приходим к покупке собственной недвижимости.

Дизайн интерьера собственного жилья — важная страница жизни. Все должно быть уникально. Все должно быть продумано до мелочей, чтобы жизнь в своем доме была комфортной как ни в одном из прошлых мест жительств. Вы будете возвращаться туда после работы, у вас будет тот же любимый диван, зеркало и ванна. И на кухне будет пахнуть любимым пирогом. Это будет ваш Дом.

Виктория Файнблат — дизайнер интерьеров с 13-летним опытом и владелица собственного дизайн-бюро — уверена, уютный дом может стать хорошим вектором успешной жизни.


Виктория начинала свою профессиональную деятельность с дизайна одежды, но уже тогда понимала, что интерьеры ее интересуют больше. Так, регулярные стажировки, мастер-классы и семинары дали ей мощную почву знаний и опыта, чтобы создать свое дизайнерское бюро. Сегодня это команда специалистов и креативщиков, которые занимаются архитектурой и дизайном домов, квартир, ресторанов, кафе и офисов. От знакомства — до финального декорирования. Классика, Нео-классика, Арт-деко, Прованс, Лофт, Минимализм — дизайнеры бюро работают во всех стилях, учитывая пожелания и особенности каждого, кто обращается к ним за помощью.

«Вы задаете вектор, я создаю пространство», — говорит Виктория о своей работе. Полное курирование проекта с момента знакомства и вплоть до выбора декора для каждой комнаты. Дизайн-бюро берет на себя не только дизайн интерьера, но и строительно-ремонтные работы, постройку с нуля и авторское проектирование. Не нужно искать отдельных специалистов – в команде Виктории есть все, кто может понадобиться для создания вашего идеального дома. Также предлагается уникальный ландшафтный дизайн для придомовой территории – не стоит недооценивать важность целостного образа интерьера и экстерьера.

Родовое поместье – интерьер дома с историей

«Родовое поместье» – проект дизайн-бюро в стиле неоклассика, воплощение мечты жить в элегантном и утонченном доме.

Холл встречает большим пространством, залитом золотым светом люстры, белыми стенами, потолком, полом с отражающим покрытием и широкой лестницей с золотыми перилами, ведущей на второй этаж.

 


Гостиная выполнена в одном стиле с холлом –  массивный белый диван, мебель, белые стены, шторы на больших окнах от пола до потолка, декоративные золотые элементы. За гостиной находится зона столовой – большой стол для семейных торжеств или обычных ужинов. Хотя за таким столом обед или ужин не могут быть обычными – они априори особенные.

 

Для детей предусмотрена отдельная гостиная – выполнена она в пастельно-розовых тонах, мягкий свет и уют располагают к теплому общению и дарят чувство сказки. Массивные диван и кресло будто зовут в свои мягкие объятия. Неоклассику интерьера подчеркивают белые журнальный столик и люстра с лепниной в одном стиле.

Диван зонирует комнату, создавая за собой укромный уголок – декорированная узором ветвей деревьев стена, “домик” с матрасом и подушками под розовым куполом из ткани и два подвесных кресла-полусферы. Гостиная называется детской, но, пожалуй, и взрослым будет приятно побыть немного детьми в этом нежном пространстве.

Спальня – место для отдыха, тепла и гармонии. Светлые стены с аккуратной лепниной под потолком и приглушенный свет делают спальню «Родового поместья» именно такой комнатой – уютной и домашней. Фишка дизайна спальни – синий бархат, который использован для обивки кресел, стены над кроватью и обрамления большого зеркала на другой стене.


Для каждого проекта дизайн-бюро Виктории Файнблат назначается личный менеджер – гарант вашего спокойствия. Он решает любые вопросы, оформляет документы, контролирует весь процесс, обращаясь к вам только при крайней необходимости. Вы можете вносить правки в любой момент: ваш дом – ваши правила.

Ваш дом мечты может стать реальностью. Доверяйте.

https://buro-faynblat.com/

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