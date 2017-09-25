Муженко о поставках оружия из Канады: вопрос "висит в воздухе" и скоро должен "материализоваться"

Канада очень близка к принятию важного политического решения о поставках оружия в Украину. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко по результатам своего визита в Канаду, передает Укринформ.

"То, что нам нужно, требует соответствующих политических решений. Этот вопрос висит в воздухе, и мы надеемся, что в ближайшее время он должен спуститься на землю и материализоваться", - сказал Муженко, отвечая на вопрос о канадской военно-материальной помощи Украине.

По его словам, этот вопрос был затронут во время встречи с начальником штаба обороны Канады генералом Джонатаном Вэнсом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенат США одобрил предоставление Украине летального оружия

"У меня была двусторонняя встреча с начальником штаба обороны Канады, во время которой мы проговорили вопросы предоставления Канадой помощи по всем направлениям, в том числе и по психологической реабилитации и увеличению количества канадских военнослужащих, проводящих в Украине тренинг по этой проблеме", - отметил Муженко.

Он добавил, что Канада взяла время на обработку запросов Украины.

"Мы предложили определенные направления сотрудничества, они их обработают и скажут, на какое количество людей смогут увеличить свою миссию в Украине. Мы также договорились по тем вопросам, которые касаются повышения возможностей ВСУ", - отметил Муженко.

Напомним, экс-генсекретарь НАТО, советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен убежден, что Украине необходимо предоставить защитные системы.