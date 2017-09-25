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Главная » Страна » КИУ: Депутаты в сентябре бьют антирекорды по активности в Раде
КИУ: Депутаты в сентябре бьют антирекорды по активности в Раде
Верховная Рада / Фото: ТСН

КИУ: Депутаты в сентябре бьют антирекорды по активности в Раде

353 парламентария пропустили половину и более голосований

25.09.17 137
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Комитет избирателей Украины констатирует рекордно низкие показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады Украины в сентябре. Об этом говорится в сообщении КИУ в Facebook.

"Народные депутаты продемонстрировали рекордно низкие показатели участия в голосованиях ВР в сентябре. В среднем один нардеп принял участие в четверти, 25%, голосований за месяц, что является самым низким показателем за 2017 год", - говорится в сообщении.

При этом, в июле один депутат участвовал в среднем в 48% голосований Рады, июне - 55%, мае - 49%, апреле - 45%, марте - 54%, феврале - 51%, январе - 50%.

Всего в сентябре регулярно голосовали (более чем в половине случаев) только 60-80 депутатов. Так, 22 сентября в парламенте активно голосовали 52 депутата, 21 сентября - 85, 20 сентября - 80, 19 сентября - 87, 8 сентября - 62, 7 сентября - 99, 5 сентября - 134 из 422.

"В общем 353 народных депутата пропустили половину и более голосований в сентябре (то есть, не нажимали "за", "против" или "воздержался"). Из них 46 депутатов пропустили более 90% голосований. Они либо отсутствовали на рабочем месте, или сознательно не голосовали", - говорится в сообщении.

При этом  19 депутатов не проголосовали ни разу за месяц.

Всего в сентябре произошло 933 голосования, 856 из которых касались поправок к законопроекту №6232 относительно судебной реформы.

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