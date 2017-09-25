Имущество и деньги экс-главы МВД Захарченко арестованы

На все движимое и недвижимое имущество, а также средства в украинских банках экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко наложен арест.

Об этом сообщает пресс-служба Национально полиции Украины, передает "Прямой".



"Арест наложен на все обнаруженное в настоящее время движимое, недвижимое имущество подозреваемого и денежные средства, размещенные в банковских учреждениях на территории Украины", - сообщают в Нацполиции.

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Решение принято в рамках расследования Генеральной прокуратурой Украины уголовных производств по подозрению Виталия Захарченко в ряде преступлений во время Революции достоинства.

Напомним, суд вернул в госсобственность земли экс-министра Захарченко.