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Главная » Страна » Сущенко пробудет в московском СИЗО еще два месяца

Сущенко пробудет в московском СИЗО еще два месяца

Сущенко пробудет в московском СИЗО еще два месяца
Роман Сущенко / Фото из открытых источников

Российский суд продлил арест украинского политзаключенного

25.09.17 42
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Украинскому журналисту, политзаключенному Роману Сущенко Московский городской суд продлил срок ареста на два месяца до 30 ноября 2017 года. Об этом cообщил его адвокат Марк Фейгин в Twitter .

"Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 30 ноября 2017 года", - отметил Фейгин.

По его словам, защита будет обжаловать решение суда.

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

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