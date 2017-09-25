Сущенко пробудет в московском СИЗО еще два месяца

Украинскому журналисту, политзаключенному Роману Сущенко Московский городской суд продлил срок ареста на два месяца до 30 ноября 2017 года. Об этом cообщил его адвокат Марк Фейгин в Twitter .

"Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 30 ноября 2017 года", - отметил Фейгин.

По его словам, защита будет обжаловать решение суда.

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.