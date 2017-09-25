Главу правления Киевоблэнерго забили до смерти в собственном доме

В воскресенье, 24 сентября, около 20 часов в селе Белогородка Киево-Святошинского района неизвестные напали на дом председателя правления Киевоблэнерго Ивана Полывяного. Злоумышленники нанесли телесные повреждения хозяину и его жене. От полученных травм мужчина скончался.

"В настоящее время уже установлено, что группа неизвестных лиц проникла через забор во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену. После этого нападавшие начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф", - говорится в сообщении.

Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 тыс. грн, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские.

После того, как женщина смогла освободиться, она вызвала полицию и скорую помощь.

На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции, следственно-оперативная группа Главного управления полиции столичной области, кинологическая служба, криминалистическая лаборатория.

"Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом. С места происшествия нападавшие похитили ювелирные изделия и незначительное количество денег", - отметил начальник областной полиции Дмитрий Ценов.

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По данному факту возбуждено уголовное производство п.6 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.