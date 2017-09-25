За неделю в зоне АТО погибли 11 боевиков, - разведка

В течение недели в зоне АТО уничтожены 11 оккупантов. Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 11 погибших оккупантов, 19 - раненых и один сбитый беспилотный летательный аппарат типа Орлан", - говорится в сообщении.

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В разведке отметили, что львиная доля потерь традиционно приходится на мариупольское направление.

Напомним, в Сирии в результате минометного обстрела был убит генерал-лейтенант российской армии Валерий Асапов, который командовал боевиками на Донбассе.