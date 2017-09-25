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ООН: В оккупированном Крыму остаются без вести пропавшими 10 человек

ООН: В оккупированном Крыму остаются без вести пропавшими 10 человек
Фото: Крым.Реалии

Российские правоохранители расследуют только одно дело

25.09.17 14
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С момента оккупации Крымского полуострова Россией 10 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

Отмечается, что с момента оккупации Крыма российскими властями пропали без вести десятки людей, большинство жертв были освобождены похитителями через несколько часов или несколько дней, однако местонахождение некоторых из них до сих пор неизвестно.

Больше всего насильственных исчезновений произошло в марте 2014 года, когда как минимум 21 человек был похищен в Крыму.

"УВКПЧ документально зафиксировало 10 случаев, в которых исчезнувшие лица до сих пор числятся пропавшими без вести. Это - 6 крымских татар, 3 этнических украинца и 1 лицо русско-татарского этнического происхождения; все - мужчины. Семеро пропали в 2014 году, 2 - в 2015 году, 1 - в 2016 году", - говорится в докладе.

Из 10 указанных дел о пропавших без вести лицах по состоянию на 12 сентября уголовное расследование продолжается только по одному.

"Следствие по 6 делам приостановлено по причине невозможности установить подозреваемых, а по 3 делам никакие следственные действия не проводились, поскольку об исчезновениях, как утверждается, никто не заявлял", - сказано в докладе.

В 5 случаях свидетели заявили о возможной причастности к похищениям должностных лиц государственных органов, поскольку они видели как жертв похитили мужчины, одетые в форму, похожую на форму органов государственной безопасности или крымской "самообороны".

Среди обстоятельств, которые могут говорить о политических мотивах остальных 5 случаев, - личности жертв, являвшиеся проукраинскими активистами или имевшие связи с Меджлисом крымскотатарского народа.

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