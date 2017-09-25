Украина не хочет закрывать аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья

Украина на этой неделе предоставит аргументацию о необоснованности рекомендаций Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) об ограничении полетов для европейских авиакомпаний над восточной частью Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе брифинга, передают ряд СМИ.

"Я благодарен коллегам из Европейского Союза, которые вместо того, чтобы поставить нас перед фактом, с нами в переговорном процессе. У меня был разговор по этому поводу с еврокомиссаром по вопросам транспорта и мобильностям госпожой Бульц. Мы договорились, что на этой неделе мы предоставим всю аргументацию украинской стороны о том, что мы считаем такой бюллетень не соответствующим действительности. Мы уже неделю ждем ответа от других ведомств Украины, и надеюсь, что как можно быстрее их получим и отправим европейской стороне", – сказал министр.

По словам Омеляна, европейские коллеги объяснили рекомендации о запрете полетов повышением требований к безопасности.

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"Нам на данный момент не понятны основания для усиления мер по безопасности, потому что, по нашей информации, ухудшения ситуации не происходит. Нам европейские партнеры объяснили это тем, что у них повысились требования к безопасности и это стало причиной появления этого проекта бюллетеня. Я надеюсь, что аргументация, которая будет предоставлена украинской стороной, будет достаточной, чтобы такой документ не был выпущен", - сказал он.

Омелян уточнил: несмотря на то, что решение EASA будет иметь рекомендательный характер, многие компании будут к нему прислушиваться.

Напомним, в ЕС хотят закрыть воздушное пространство над тремя украинскими городами. Речь идет о международных аэропортах "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье".