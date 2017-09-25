Для снайперов ВСУ разработан новый маскировочный костюм

В специальный комплект входит куртка, брюки и накидка

Для снайперов Вооруженных Сил Украины разработан индивидуальный маскировочный комплект (ИМК). Об этом сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в Facebook.

Комплект будет позиционироваться как снайперский и входит в боевой специальный комплект, выдавать который будут военнослужащим в соответствии с их специальностью.

Свободная конструкция комплекта обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, позволяет использовать в качестве верхней одежды, надевать на одежду нижних слоев, снаряжение. Почти по всей поверхности комплекта размещена швартовочная сетка, с помощью которой возможно замаскировать себя согласно поставленных задач, местности и погодных условий. В комплект входит куртка, брюки и накидка.

Этот комплект разработан после изучения и анализа существующих аналогов, а также учитывая пожелания снайперов различных частей и родов войск.

Сейчас ожидается финансирование и закупка этого комплекта.