Ажиотаж вокруг получения биометрических паспортов утихает

Ежедневно заявки на получение документов подают около 20 тысяч граждан Украины

С начала 2017 года в Украине около 2,5 млн граждан получили биометрические загранпаспорта. Об этом заявил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук, передает Укринформ.

"С нового года до настоящего времени более 2,5 млн граждан сделали себе этот документ для выезда за границу", – проинформировал Полищук.

По его словам, ежедневно в Украине заявки на получение биометрических загранпаспортов подает около 20 тысяч граждан.

"Сейчас ситуация с ажиотажем несколько улучшилась, и очереди стали меньше", – сказал Полищук.

По его словам, в Киеве в "крупнейшем нашем центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" в будни уже довольно спокойно, но есть очереди по субботам и воскресеньям".

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Напомним, по состоянию на начало сентября 2017 года Государственная миграционная служба оформила 2,5 млн биометрических паспортов и 683 424 карты удостоверения личности (ID-карточек).