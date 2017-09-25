МВФ продолжает настаивать на создании в Украине антикоррупционного суда

После создания антикоррупционных агентств, занимающихся расследованиями фактов коррупции нужно формировать антикоррупционный суд. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает РБК-Украина.

"Нужно предпринимать еще больше усилий для борьбы с коррупцией в Украине. Нас воодушевляет работа НАБУ в этой сфере. Нам кажется логичным, что следующий шаг, который необходимо предпринять после создания антикоррупционных агентств, занимающихся расследованиями фактов коррупции, это – формирование антикоррупционного суда", – заявил Люнгман.

По мнению постпреда, антикоррупционный суд должен обладать большим уровнем независимости и компетенции, а судьи, прошедшие сквозь фильтр специального отбора, правом рассматривать и выносить незамедлительные, независимые и юридически безупречные решения в делах, связанных с коррупцией.

Напомним, законопроект об антикоррупционных судах был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 1 февраля 2017 года. В законопроекте предлагается создать Высший антикоррупционный суд, которому будут подследственны все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры. 70 судей этого суда должны давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы коррупционеров, а также выносить им приговоры. Еще из 30 судей предлагается создать специальную палату в Верховном суде – как апелляционную инстанцию.

О необходимости создания антикоррупционных судов неоднократно заявляли представители гражданского общества, директор НАБУ Артем Сытник, а также дипломаты ЕС и США.

В то же время, категорически против этой инициативы выступили глава Верховного суда Украины Ярослав Романюков, а также Высший совет правосудия.