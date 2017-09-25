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Главная » Страна » РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor
Введение миротворцев ООН на Донбасс

РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor

РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor
Фото из открытых источников

Переговоры о миротворческой миссии ООН на востоке Украины были активными, но безрезультатными

25.09.17 4547
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После недели высокой дипломатической активности вокруг предложения направить миротворческие силы ООН на восток Украины кажется маловероятным, что конкретные шаги в этом отношении будут сделаны в ближайшее время. Об этом говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает Апостроф.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом во время рабочей поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, чтобы обсудить вопрос миротворцев. За несколько дней до этого состоялась встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Несмотря на эти встречи, пресс-секретарь МИД России заявил, что еще слишком рано говорить о том, когда может произойти голосование ООН по предлагаемым миротворческим операциям.

Первостепенными до сих пор остаются разногласия по поводу параметров и сферы охвата миротворческих миссий. Предложение России предполагает развертывания сил на линии соприкосновения между украинскими силами и боевиками. Контрпредложение Украины заключается в том, чтобы предоставить миротворцам ООН доступ ко всей оккупированной территории Донбасса, включая неподконтрольный участок границы с Россией, через который Москва поставляет оружие и живую силу сепаратистам. Обе стороны твердо стоят на своих позициях. Порошенко заявил, что миротворческие силы должны получить мандат, охватывающий весь Донбасс. Однако Кремль ответил, что не будет поддерживать развертывание миротворцев ООН на границе с Россией.

После встречи с Трампом Порошенко уверил, что президент США поддержал предложение Украины. Однако сам Трамп не сделал официального заявления по этому поводу. Трамп также не прокомментировал спорный вопрос о поставках летального оружия Украине. Однако спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который также участвовал в переговорах с Порошенко, вскоре после этого провел встречи с американскими генералами для обсуждения помощи Украине в области безопасности.

Активный, но в конечном счете не приведший ни к каким результатам переговорный процесс говорит о том, что развертывание миротворческих сил ООН на Донбассе вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Россия и Украина не могут согласиться друг с другом по ключевому вопросу параметров миссии ООН, и Москва вряд ли пойдет на какие-либо серьезные уступки в преддверии предстоящих в марте президентских выборов.

Тем не менее Россия могла бы получить передышку в своих переговорах с Западом, поддерживая такое предложение. Позиция западных посредников – а именно США, Германии и Франции – станет ключевым элементом, за которым нужно следить в этой дискуссии. Создав видимость усилий для урегулирования украинского конфликта, Россия сможет отвести от себя критичный взгляд Запада по мере того, как детали предложения будут обсуждаться неделями и месяцами.

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