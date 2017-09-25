Сегодня хоронят девочек, погибших в детском лагере Одессы

Сегодня, 25 сентября, в Одессе хоронят трех девочек, погибших в результате пожара в детском лагере "Виктория".
Об этом пишет "Деловая Одесса".
С утра на Молдаванке прощались с 9-летней Настей Кулинич, трагически погибшей с двумя подругами ночью 16 октября.
Родные погибшей Насти просили не делать из скорбного события политических разборок.
Школьницу похоронят в селе Троицкое. Оттуда семья Насти переехала в Одессу – чтобы ребенок мог заниматься танцами.
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Напомним, 15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере "Виктория" произошел пожар – загорелось деревянное здание одного из корпусов. Погибли трое детей, двое пострадали.