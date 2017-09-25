Омелян: До 80% пассажиров пригородных поездов ездят "зайцами"

Убытки акционерной госкомпании "Укрзализныця" от пассажирских перевозок являются необоснованными в связи с отсутствием расчёта стоимости пассажиро-километра и мер по увеличению эффективности перевозок.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе брифинга, передают ряд СМИ.

"На перевозки в идеальной ситуации должен быть рыночный тариф. Во-вторых, необходимо разделить грузовые и пассажирские перевозки. Но самое главное, необходимо посмотреть, какая на самом деле себестоимость пассажирских перевозок. Потому что каждый раз "Укрзализныця" манипулирует цифрами, "рисуя" убытки от пассажирских перевозок. Я имею все основания считать, что эти убытки - необоснованные. Начиная с того, что на пригородных перевозках "Укрзализныця" признает, что около 20-30% пассажиров покупают билеты, а все остальные ездят зайцами. Почему? Вопрос к "Укрзализныце". Заканчивая тем, что у нас нет калькуляции, каким образом рассчитывать стоимость пассажиро-километра. Это просто дутые цифры, на которые удобно списывать. Я уже не говорю о контрабанде, злоупотреблениях, подсадных людях по купе и многих других моментах", – сказал министр.

Напомним, согласно аудиту консолидированной финансовой отчетности Укрзализныци за 2016 год, проведенному международной консалтинговой компанией "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y), компания получила 7,3 милларда гривень убытка по международным стандартам финансовой отчетности.

Вместе с тем, по заявлению главы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, Укрзализныця работает в прибыль и при сегодняшних тарифах.